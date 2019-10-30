ЛЭО отложило отключение воды в Лисичанске до сессии городского совета

Сегодня, 5 ноября депутаты Лисичанского городского совета соберутся в 14:00 для выделения средств КМ Лисичанскводоканал.

Луганское энергетическое объединение отложило обесточивание объектов Лисичанскводоканал до решения сессии городского совета.

Как сообщает пресс-служба, заседание 76-й внеочередной сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва состоится 5 ноября 2019 в 14.00 в зале заседаний городского совета.

На рассмотрение городского совета выносятся следующие вопросы.

1. О внесении изменений в Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.. Лисичанска на 2019 год.

2. О выделении средств на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Почему для ежемесячной процедуры выделения средств на погашение задолженности перед поставщиками электроэнергии необходимо организовывать внеочередные заседания - известно только депутатам.