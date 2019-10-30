Северодонецк присоединился к всеукраинской акции в день смерти Кати Гандзюк

4 ноября в 40 городах Украины и мира пройдут акции «Год без Кати» с требованием наказать виновных в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Facebook-страница Хто замовив Катю Гандзюк.

В городах-участниках акции начнутся в 19:00.

В Киеве активисты планируют придти под Офис президента.

Кроме Киева, акции пройдут в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.

Также акции пройдут в Варшаве, Париже, Берлине и Карлсруе, Риме, Брюсселе, Раковнике, Тель-Авиве, Брно, Вене, Чикаго, Нью-Йорке, Айове, Бостоне и Силиконовой долине, в Эстонии и Канаде.