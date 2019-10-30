3 ноября российские террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня

3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли Позиции ВСУ врайоне хутора Вольный и Золотое из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики вели огонь в районе Новозвановки из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области под обстрелами из стрелкового оружия и гранатометов различных систем оказались позиции ВСУ в Водяном, Пищевике, Луганском, Новолуганском, Павлополе и Зайцево.

Также позиции украинских военных в районе Новолуганского были обстреляны из минометов калибром 82 мм.

3 ноября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.