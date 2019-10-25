Верховная Рада выделила 1 млрд гривень на зарплату шахтерам

Верховна Рада поддержала изменения в закон о Госбюджете-2019. За правительственный законопроект проголосовал 291 народный депутат.

Депутаты поддержали предложение правительства о выделении 1 млрд грн на решение острых проблем угледобывающей отрасли и выплату долгов по заработной плате шахтерам.

Как мы сообщали ранее, Кабинет министров, после массовых протестов горняков в Луганской и Донецкой областях и подготовке к всеукраинской акции протеста, принял решение о выделении дополнительных средств шахтам на погашение долгов по зарплате.