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Российские террористы обстреляли из минометов позиции ВСУ в районе Крымского

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Крымское из минометов калибром 82 мм.

В Донецкой области под обстрелом из стрелкового оружия и автоматических гранатометов оказались позиции ВСУ в районе Богдановки, Авдеевки, Водяного, Красногоровки и Луганского.
Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Также Штаб ООС сообщил о фиксации обстрелов, произведенных российскими террористам 28 октября, накануне разведения сил в Золотое.

Прибыв на место обстрела мобильная наблюдательный группа обнаружила следующее:
- частный дом по улице Ореховой 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено отверстия в пластиковом облицовке дома.
- частный дом по улице Довженко 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

  
Пострадавших в результате обстрелов лиц нет.


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Российские террористы обстреляли из минометов позиции ВСУ в районе Крымского » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня