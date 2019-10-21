Российские террористы обстреляли из минометов позиции ВСУ в районе Крымского

29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Крымское из минометов калибром 82 мм.

В Донецкой области под обстрелом из стрелкового оружия и автоматических гранатометов оказались позиции ВСУ в районе Богдановки, Авдеевки, Водяного, Красногоровки и Луганского.

Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Также Штаб ООС сообщил о фиксации обстрелов, произведенных российскими террористам 28 октября, накануне разведения сил в Золотое.

Прибыв на место обстрела мобильная наблюдательный группа обнаружила следующее:

- частный дом по улице Ореховой 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено отверстия в пластиковом облицовке дома.

- частный дом по улице Довженко 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.



Пострадавших в результате обстрелов лиц нет.