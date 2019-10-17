Вся Донецкая область может остаться без электроэнергии из-за ареста счетов ДТЭК  Ахметова

Государственная исполнительная служба арестовала счета ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на общую сумму 2,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

«Государственная исполнительная служба наложила арест на счета ДТЭК Донецкие электросети на сумму 1 2 млрд грн и счета ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на сумму 1,3 млрд грн. Операционная деятельность операторов системы распределения (ОСР) может быть ограничена в любой момент», — говорится в сообщении холдинга.

В компании отметили, что счета были арестованы из-за долгов за поставку электроэнергии перед ГП Энергорынок. Долги «Донецких электросетей» возникли из-за поставок электричества на временно неконтролируемую территорию Донецкой области, а долг «Энергоуголя» — из-за долгов перед ней государственных шахт и коммунальной компании Вода Донбасса, пояснили в ДТЭК.

«В случае отсутствия решения сложившейся ситуации, ДТЭК Донецкие электросети не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200 коммунальных предприятий и 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжения», — отметили в холдинге Ахметова.