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Вся Донецкая область может остаться без электроэнергии из-за ареста счетов ДТЭК  Ахметова

Сегодня, 16:22 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная исполнительная служба арестовала счета ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на общую сумму 2,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

«Государственная исполнительная служба наложила арест на счета ДТЭК Донецкие электросети на сумму 1 2 млрд грн и счета ДТЭК ПЭС-Энергоуголь на сумму 1,3 млрд грн. Операционная деятельность операторов системы распределения (ОСР) может быть ограничена в любой момент», — говорится в сообщении холдинга.

В компании отметили, что счета были арестованы из-за долгов за поставку электроэнергии перед ГП Энергорынок. Долги «Донецких электросетей» возникли из-за поставок электричества на временно неконтролируемую территорию Донецкой области, а долг «Энергоуголя» — из-за долгов перед ней государственных шахт и коммунальной компании Вода Донбасса, пояснили в ДТЭК.

«В случае отсутствия решения сложившейся ситуации, ДТЭК Донецкие электросети не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200 коммунальных предприятий и 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжения», — отметили в холдинге Ахметова.


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Вся Донецкая область может остаться без электроэнергии из-за ареста счетов ДТЭК  Ахметова » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня