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Парижский суд отклонил апелляцию России на взыскание долга за аннексию Крыма

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

22 октября 2019 Парижским Апелляционным судом было принято решение в пользу Ощадбанка, которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 в пользу Ощадбанка. Согласно указанному решению арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.

Суд огласил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019. Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред. Россия может понести материальный ущерб, и ее права как будто будут нарушены. Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение.

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и необоснованы. Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, приведенные Россией, являются недопустимыми.

Апелляционным судом указано, что риск того, что права Российской Федерации будут поставлены под угрозу в результате попытки принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, которые пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, о котором в своем заявлении отмечала Российская Федерация не является достаточным основанием для приостановления принудительного выполнения.

Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции. Кроме того, судья отметил, что риск обращения взыскания на суверенное имущество не может оправдать приостановлении исполнения арбитражного решения. Судья отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что Ощадбанк, который является надежным коммерческим банком, не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения. Поэтому судья отклонил просьбу Российской Федерации и обязал ее понести часть расходов на производство.

Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем.

Напоминаем, что после того как Россия отказалась участвовать в арбитражном производстве, она пытается остановить принудительное исполнение решения и отменить его. Россия имеет обоснованный интерес в том, чтобы избежать участия в судебных процессах, связанных с исполнением решения арбитражного трибунала, в различных юрисдикциях. 


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Парижский суд отклонил апелляцию России на взыскание долга за аннексию Крыма » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня