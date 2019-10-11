Из-за бездарных судей и прокуроров Украина должна выплатить Штепе 3600 евро

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в рассмотрении дела экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщает liga.net.

Суд определил, что Украина нарушила пункт 3 статьи 5 и пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека.

Штепа жаловалась на необоснованно длительное рассмотрение ее дела, а также на то, что ее нахождение под стражей во время расследования было длительным и неоправданным.

Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.



