В Луганской области ОБСЕ обнаружила 21 установку «Град» террористов с нарушением линий отвода

22 октября, СММ ОБСЕ обнародовала информацию, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 19 октября, в Луганской области около населенного пункта Краснолучский (Антрацитовский район), БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области — 2 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Также СММ ОБСЕ зафиксировала вооружение террористов, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.

19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное — 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 и 5 противотанковых пушек МТ-12 Рапира. У населенного пункта Хрустальный обнаружено 10 единиц 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм Гиацинт-Б.

Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлено 8 танков Т-72.