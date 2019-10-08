ДБР сообщило бывшему следователю о подозрении в совершении ДТП со смертельным исходом

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, который два года назад совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации: в декабре 2017 года в пгт. Алексеево-Дружковка Донецкой области водитель автомобиля «Skoda Rapid» совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Впоследствии стало известно, что ДТП совершил работник Службы безопасности Украины, который в дальнейшем уволился из правоохранительного органа.

Уголовное производство было передано из ведения Национальной полиции в Государственное бюро расследований в марте 2019 года.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.