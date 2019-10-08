В Минске с террористами не удалось договориться о прекращении обстрелов в зоне разведения сил

Выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс. Об этом заявила Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонида Кучмы.

Вопреки Минским договоренностям, НЗФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НЗФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещает на передовой танки и минометы.

Также информацию об отсутствии договоренностей по графику разведения сил подтвердил и и спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелые вооружение и техника.

Остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольные Украине участот российско-украинской границы. Их патрулям систематически препятствуют НЗФ ОРДЛО, что является прямым нарушением Минских соглашений.

Гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц.

В подгруппе с социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинского государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинском государственного бюджета в строгом соответствии с украинским законодательством.

Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольном Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.