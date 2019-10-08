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ПриватБанк сегодня одержал победу в Апелляционном суде Лондона над Коломойским

Сегодня, 13:07 citynews.net.ua | Напечатать

Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка по мошенничеству, совершенному по предварительному сговору лиц, против бывших владельцев — господина И. Коломойского и господина Г. Боголюбова. Судебный приказ о всемирном арест активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до
вынесения судебного решения по существу.
Как сообщает пресс-служба Приватбанка, в своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года.
Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что «Банк имеет достаточное для судебного разбирательства обоснование для полного возмещения 1,9 миллиарда долларов США [общая сумма включая проценты — 3 млрд долл. США] как заявлено в исковых требованиях», и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.
Апелляционный суд постановил, что, «при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», то иск Банка должен рассматриваться по существу в Англии.
Апелляционный суд также отказал ответчикам в разрешении на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что Банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет должным образом определена судом.

Петр Крумханзл, Председатель Правления ПриватБанка, заявил: «Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском Банка в Англии.
Это является важным шагом для достижения справедливости для Банка и народа Украины».

Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells International LLP, сказал:
»Мы были уверены, что Апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу, и очень рады, что так оно и произошло. Как отметили многоуважаемые судьи, ответчики приняли суть дела достаточной для судебного разбирательства против них о мошенничестве и ни один из них не предложил никакого объяснения тому, что суд называет как «множество транзакций, которые не имеют очевидной коммерческой логики».


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