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В Донецке террористы пытались завербовать бывшего студента-иностранца

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Выпускник Донецкого университета помог СБУ разоблачить перешедшего на службу к российским террористам предателя.

Следователи СБУ установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территориях Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него «вышел» сотрудник «МГБ ДНР», в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, предал присяге на верность Украине.

В ходе «беседы» работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия МГБ. Человек, в частности, был вынужден пообещать собирать конференционную информацию о других иностранцев, находящихся или посещающих временно оккупированные территории Донбасса.
После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.
Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, следственными органами СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.


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