В Луганской области отобрали 23 лицензии за продажу алкоголя несовершеннолетним

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, за январь-сентябрь 2019 бюджет Луганской области пополнился на 10,6 млн грн от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Этот показатель в текущем году стабильный и имеет величину на уровне поступлений за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 октября 2019 на Луганщине осуществляют деятельность 1272 предприятия, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В январе - сентябре 2019 выдано 2436 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 9 месяцев текущего года приостановлено действие 33 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 403 лицензии, из которых 23 - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.