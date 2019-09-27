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В Луганской области российские террористы устроили массированный обстрел позиций ВСУ из тяжелых минометов

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области российские боевики трижды обстреливали из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

Также под обстрелами оказались позиции украинских сил в Катериновке - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Крымском и Кряковке - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; хутора Вольного - из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия; Троицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.


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