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Что заявили террористы ЛНР и ДНР по итогам подписания «формулы Штанмайера»

Сегодня, 11:36 citynews.net.ua | Напечатать

Возглавляющие террористические организации в оккупированных Луганске и Донецке Пушилин и Пасечник сделали совместное заявление. Краткий смысл которого сводится к тому, что Украина не получит контроль границы с Россией, а также что цель ЛНР и ДНР — интеграция с Россией.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит» — говорится в заявлении террористов.

Также террористы требуют убрать из закона об особом статусе оккупированных территорий неугодные им положения и полностью исключить влияние Украины на жизнь в этих российких анклавах. За исключением финансовых вливаний - их боевики с удовольствием примут как в виде пенсий, так и в виде средств на восстановление разграбленных ими же предприятий.


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