1 октября российские террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на участке планируемого разведения сил неподалеку Золотого (Луганская область).

В Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новолуганского и Южного из минометов калибром 82 мм.

В районе Богдановки по участку планируемого разведения сил — из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь, вследствие вражеских обстрелов, с нашей стороны не было.