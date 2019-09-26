Осенний призыв: В Луганской области планируют забрать в армию 260 человек

1 октября 2019 вступил в силу пункт 1 статьи 3 Указа Президента Украины «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году».

Всего осенью из Луганской области планируется призвать 260 человек. Из них 30 — для Государственной специальной службы транспорта, 12 — для Национальной гвардии Украины, остальные — в учебные центры Вооруженных Сил Украины.

Распределение и назначение призывников осуществляется пропорционально с учетом потребности и наличия призывных ресурсов как для Вооруженных Сил Украины так и других воинских формирований.

Военнослужащие срочной военной службы к участию в ООС не привлекаются.

Призывы на срочную военную службу подлежат граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лица не достигшие 27-летнего возраста.

Призывники, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата прибытия к призывному участку для прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.

Если при любых обстоятельствах повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны появиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, определенного Указом Президента Украины.