У Зеленского хотят брать с украинских производителей деньги на переработку упаковки

Законопроект «Об упаковке и отходах упаковки» должен быть вынесен на рассмотрение парламента как можно быстрее. Это станет первым шагом в реализации Национального плана и Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года. Об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время киевского муниципального Форума по вопросам обращения с бытовыми отходами.

«В Украине вопрос раздельного сбора бытовых отходов пока не повсеместное явление только потому, что не имеет инструмента финансирования этих мероприятий. Конечно, надо начинать с себя, но раздельный сбор все же должен основываться не на волонтерстве, а на законах и четких требованиях к производителям товарной продукции в упаковке. С ежегодным доведением показателей, сколько в процентах, килограммах или тонах должно быть той или иной упаковки передано на утилизацию или переработку. Государство в каждом случае должно контролировать соблюдение этих показателей. Именно расширенная ответственность производителя должна заработать в Украине немедленно», - отметила она.

Министр отметила, что ответственность производителя - это дополнительные средства, которые производитель отечественной и иностранной товарной продукции в упаковке должен направить на организацию раздельного сбора бытовых отходов в населенных пунктах.

«Это будет первым шагом, который сдвинет дело с мертвой точки. Я надеюсь, что политическая воля будет и в парламенте, и в обществе для того, чтобы мы перешли к системе раздельного сбора бытовых отходов », - сказала Алена Бабак.