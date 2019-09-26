Перемирие «Зеленского»: Российские террористы обстреливают ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, привел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В Луганской области боевики дважды обстреливали позиции ВСУ неподалеку Новозвановки из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Зайцево, Водяного Шумов, Травневого и Светлодарска из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также под обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов оказались Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Марьинка и Луганское.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения