5 детей подорвались на гранате из тайника российских террористов в Луганской области

В Луганской области на территории оккупированного Перевальского района от взрыва боевой гранаты пострадали пять детей возрастом от 7 до 13 лет.

Как сообщают российские боевики, инцидент произошел 28 сентября в поселке Червона Заря на территории оккупированного боевиками Перевальского района.

Рядом с жилыми домами дети обнаружили тайник с боеприпасами российского производства, оставленными боевиками, и играя, взорвали одну из найденных гранат.

В результате взрыва все пятеро получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.