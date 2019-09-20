5 детей подорвались на гранате из тайника российских террористов в Луганской области

5 детей подорвались на гранате из тайника российских террористов в Луганской областиВчера, 11:22
В Луганской области на территории оккупированного Перевальского района от взрыва боевой гранаты пострадали пять детей возрастом от 7 до 13 лет.
Как сообщают российские боевики, инцидент произошел 28 сентября в поселке Червона Заря на территории оккупированного боевиками Перевальского района.
Рядом с жилыми домами дети обнаружили тайник с боеприпасами российского производства, оставленными боевиками, и играя, взорвали одну из найденных гранат.
В результате взрыва все пятеро получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.