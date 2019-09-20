Бывший сотрудник МВД организовал финансирование террористов в Луганской области

СБУ задержала бывшего сотрудника МВД Украины, который организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Как сообщает пресс служба СБУ, гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.

«Финансист», в частности, обеспечивал обналичивания и перевода средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность.

Значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания финансиста в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР.