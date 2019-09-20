Сутки на Донбассе - 23 обстрела из минометов, БМП, гранатометов и снайперского оружия

26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовка - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Марьинки - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

дважды неподалеку пищевики - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополь - из стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки - из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на границе Луганской и Донецкой областей противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.