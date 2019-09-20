В Лисичанске задержан работавший на террористов «ЛНР» пограничник

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации житель Луганской области в 2014 году входил в состав незаконного вооруженного формирования «народная милиция» так называемой «ЛНР». Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации «ЛНР» и передачу ее членам информации разведывательного характера.

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.