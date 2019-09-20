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Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на вещание

Вчера, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

Как сообщает Громадське радіо, такое решение было принято на заседании Нацсовета 26 сентября.

Рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир «112 Украина». В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Кроме того, член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что «112 Украина» систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Телеканал отреагировал на решение заявлением о том, что продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание. Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, что подвергает сомнению наличие свободы слова в Украине. Телеканал «112 Украина» не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире все время существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу. Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочнім. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти.

Однако телеканал «112 Украина», сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. Мы не позволим решением Нацсовета лишить украинский объективной информации».

На событие также отреагировали в Офисе президента. Там отметили, что «следят за ситуацией телеканала» и «убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства».


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