В Северодонецкие школы хотят вернуть штат медсестер

Проект решения «Об организации эффективного медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждениях Северодонецкого городского совета» внесла в Северодонецке городской совет депутат Анна Чмырева, он опубликован на официальном сайте горсовета.

Согласно этому проекту, отдел образования горсовета и директора школ должны с 1 октября ввести в штат школ должность «медсестра», а отдел образования подать в финуправления горсовета бюджетный запрос для финансирования расходов на зарплаты медсестрам. В свою очередь отдел образования должен подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет Северодонецка 2019 и внести его на рассмотрение исполнительного комитета.

Именно такой подход был одобрен на последнем заседании контрольной депутатской комиссии, созданной для подготовки предложений по вопросу медсестер в школах.