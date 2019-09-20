В Донецке взорвался склад террористов - осколки долетают до жилых домов

25 сентября в Донецке взорвался склад боеприпасов российских террористов.

Как сообщает Восточный Вариант , утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов.

В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

«Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают» — сообщают очевидцы в социальных сетях.