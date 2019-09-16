В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало военнослужащего, который обсуждал планы нападения на крупную американскую новостную сеть, делился в интернете подробными инструкциями о том, как производить взрывчатку, и предположил, что потенциальной целью может быть кандидат в президенты от Демократической партии. Также он высказывал желание поехать в Украину, чтобы сражаться на стороне крайне правой группировки, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что задержанный — военнослужащий Джарретт Уильям Смит, назначенный в Первую пехотную дивизию в Форт-Райли, штат Канзас.

24-летний Смит был арестован в прошлые выходные, в понедельник ему предъявили обвинение. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Прежде чем поступить на службу в армию, Смит выразил желание воевать в Украине на стороне крайне правой группировки. По словам ФБР, об этом свидетельствует его переписка в социальных сетях с другим человеком, который ездил в Украину.

«Если я не смогу найти место в Украине к октябрю, я пойду в армию. Сражаться — это то, что я хочу делать», — написал он в июне 2016 года. Он вступил в армию в следующем году.

В последние месяцы Смит делился в социальных сетях конкретными инструкциями о том, как сделать бомбу, сообщили правоохранители. По их словам, в августе он обсуждал план по организации нападения на территории Соединенных Штатов и заявил, что ищет других «радикалов».

Кроме того, однажды он предложил напасть на штаб-квартиру неназванного «крупного новостного канала» с помощью машины, полной взрывчатых веществ.

Смит также упомянул представителя Демократической партии США Бета О’Рурка в одном из разговоров.

Так, когда информатор ФБР спросил Смита, есть ли в Техасе кто-то, кто заслуживает «пожара, разрушения и смерти», тот ответил: «кроме Бета?».

«Я знаю не так уж много людей, смерть которых могла бы настолько изменить ситуацию», — написал он.

По словам представителей ФБР, Смит признал, что регулярно давал инструкции о том, как создавать взрывчатые вещества в онлайн-чатах, даже когда другие говорили, что планируют использовать эту информацию для нанесения вреда людям.

Позже он заявил, что сделал так, чтобы вызвать «хаос».