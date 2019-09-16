» » В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ

В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ

Вчера, 13:00 citynews.net.ua | Напечатать

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало военнослужащего, который обсуждал планы нападения на крупную американскую новостную сеть, делился в интернете подробными инструкциями о том, как производить взрывчатку, и предположил, что потенциальной целью может быть кандидат в президенты от Демократической партии. Также он высказывал желание поехать в Украину, чтобы сражаться на стороне крайне правой группировки, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что задержанный — военнослужащий Джарретт Уильям Смит, назначенный в Первую пехотную дивизию в Форт-Райли, штат Канзас.

24-летний Смит был арестован в прошлые выходные, в понедельник ему предъявили обвинение. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Прежде чем поступить на службу в армию, Смит выразил желание воевать в Украине на стороне крайне правой группировки. По словам ФБР, об этом свидетельствует его переписка в социальных сетях с другим человеком, который ездил в Украину.

«Если я не смогу найти место в Украине к октябрю, я пойду в армию. Сражаться — это то, что я хочу делать», — написал он в июне 2016 года. Он вступил в армию в следующем году.

В последние месяцы Смит делился в социальных сетях конкретными инструкциями о том, как сделать бомбу, сообщили правоохранители. По их словам, в августе он обсуждал план по организации нападения на территории Соединенных Штатов и заявил, что ищет других «радикалов».

Кроме того, однажды он предложил напасть на штаб-квартиру неназванного «крупного новостного канала» с помощью машины, полной взрывчатых веществ.

Смит также упомянул представителя Демократической партии США Бета О’Рурка в одном из разговоров.

Так, когда информатор ФБР спросил Смита, есть ли в Техасе кто-то, кто заслуживает «пожара, разрушения и смерти», тот ответил: «кроме Бета?».

«Я знаю не так уж много людей, смерть которых могла бы настолько изменить ситуацию», — написал он.

По словам представителей ФБР, Смит признал, что регулярно давал инструкции о том, как создавать взрывчатые вещества в онлайн-чатах, даже когда другие говорили, что планируют использовать эту информацию для нанесения вреда людям.

Позже он заявил, что сделал так, чтобы вызвать «хаос».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:38

Александр Данилюк изучил линию разграничения в Станице Луганской

Вчера, 17:22

В Луганске для жителей увеличили плату за вывоз мусора

Вчера, 15:27

В Луганской области полицейские задержали боевика-заробитчанина из Донецка

Вчера, 15:22

Суд над Ефремовым не состоялся - Антикоррупционный суд не уверен в юрисдикции

Вчера, 13:40

Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта

Вчера, 13:00

В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ

Вчера, 12:30

В Попасной жителей зовут на общественные слушания из-за  резкого повышения стоимости услуг на водоснабжение

Вчера, 12:00

В Станице Луганской спасли женщину из горящей дачи

Вчера, 11:04

В Луганской области оккупированным Алчевску и Перевальску на 50% сокращена подача воды

Вчера, 10:58

В Сватово начинает вещание локальное FM-радио

Вчера, 10:56

В Луганской области благодаря налоговикам легализован труд более тысячи граждан

Вчера, 10:18

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в  сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Новости Украины:

Вчера, 13:33

Под Киевом в масштабной аварии столкнулись 9 автомобилей

Вчера, 10:26

В Одессе собираются праздновать День Благодарения

23-09-2019, 09:52

На трассе Киев-Чоп бензовоз врезался в пассажирский автобус - 9 погибших и 10 раненых

20-09-2019, 15:34

20 сентября в Киеве началась новая «эпидемия минирований»

20-09-2019, 11:34

Чиновники Авакова нанесли ущерб бюджету на 1,2 млн гривень и подделывали документы

20-09-2019, 10:53

В Одессе открывается Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest

20-09-2019, 10:39

В Одессе 53 ребенка отравились после завтрака в школьной столовой

20-09-2019, 09:00

В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

18-09-2019, 12:36

В Киеве избили заместителя Кличко

18-09-2019, 10:51

ГБР проверяет причастность прокуроров к игорному бизнесу в Кривом Роге

16-09-2019, 14:38

В Киеве объявили штормовое предупреждение

16-09-2019, 12:29

В центре Харькова кабриолет врезался в пешеходов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня