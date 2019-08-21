Российские террористы обстреляли КПВВ «Майорск»

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники раз за разом демонстрируют пренебрежительное отношение к гуманитарных потребностей, здоровья и жизни мирных украинских граждан, которые вынуждены мириться с временной оккупацией их мест проживания и пересекать линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Так называемые «администрации» и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня.

Сегодня, 28 августа, в 12.25 ч. противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка — Бахмут». Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Такие действия российско-оккупационных войск постоянно поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ «Майорск».

Пограничниками из состава Объединенных сил было обеспечено надлежащее безопасности для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.

Несмотря на то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Майорское» до особого распоряжения.

Спустя 2 часа работа КПВВ была возобновлена.