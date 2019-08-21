» » Российские террористы обстреляли КПВВ «Майорск»

Российские террористы обстреляли КПВВ «Майорск»

Вчера, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники раз за разом демонстрируют пренебрежительное отношение к гуманитарных потребностей, здоровья и жизни мирных украинских граждан, которые вынуждены мириться с временной оккупацией их мест проживания и пересекать линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Так называемые «администрации» и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня.

Сегодня, 28 августа, в 12.25 ч. противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка — Бахмут». Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Такие действия российско-оккупационных войск постоянно поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ «Майорск».

Пограничниками из состава Объединенных сил было обеспечено надлежащее безопасности для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.

Несмотря на то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Майорское» до особого распоряжения.

Спустя 2 часа работа КПВВ была возобновлена.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:59

В Луганской области губернатор от Зеленского выгоняет на улицу военный госпиталь

Вчера, 19:37

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из БМП и гранатометов

Вчера, 16:58

Мост между Лисичанском и Северодонецком обещают отремонтировать до конца 2019 года

Вчера, 16:53

США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по войне на Донбассе

Вчера, 15:18

Российские террористы обстреляли КПВВ «Майорск»

Вчера, 15:15

Громадські організації закликають Президента не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади

Вчера, 12:47

Адвокат Маси Найем рассказал о защите журналиста Валерия Иванова от преследования полицией

Вчера, 10:54

На оккупированной территории Луганской области 8 городов останутся без воды

Вчера, 10:26

У Зеленского распределили депутатов по комиссиям. Забрали все

Вчера, 10:02

27 августа российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня 1 солдат ВСУ ранен

27-08-2019, 17:20

Советник Трампа пообещал встречу Зеленского с президентом США

27-08-2019, 17:09

Единственная электростанция Луганской области перешла в экономный режим с 1 энергоблоком

Новости Украины:

Вчера, 17:00

В Киеве пьяная компания избила приехавшего на вызов полицейского

Вчера, 15:00

«Укрэнерго» подала иск против РФ из-за утраченных активов в оккупированном Крыму

27-08-2019, 12:24

В Киеве «заминировали» апелляционный суд

27-08-2019, 11:34

Съемка ювелирных изделий для каталогов интернет-магазинов

27-08-2019, 10:45

Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев до 40 тыс. в год

27-08-2019, 10:38

Кто в Одессе хочет украсть земли Таировской громады?

23-08-2019, 16:25

Генератор азота промышленный от производителя

22-08-2019, 15:01

В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматического оружия

22-08-2019, 11:53

Сессия Таировской ОТГ проголосовала за отставку Тимура Хасаева с поста поселкового головы

21-08-2019, 14:01

Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

21-08-2019, 11:07

Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

21-08-2019, 10:27

Пропавшие в Киевской области женщина вместе с дочерью стали жертвами заказного убийства

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 