Макрон, Джонсон и Меркель уже не хотят возвращения РФ в клуб «G7»

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в группу стран G7.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters,

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду перед встречей с премьером Великобритании заявила, что Россию исключили из G8 по ряду причин, которые до сих пор существуют. Это, в частности, аннексия украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

По ее словам, если Россия осуществит шаги для реализации Минских договоренностей, ситуацию можно будет оценить по-новому, пишет агентство.

Эммануэль Макрон

За несколько дней до саммита G7 во Франции президент Эммануэль Макрон также высказался против возвращения России.

«Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7», — цитирует агентство французского президента, не указывая, где и при каких условиях был сделан его комментарий. По словам Макрона, это стало бы стратегической ошибкой.

Макрон отметил, что для возвращения России в группу наиболее развитых индустриальных государств должен быть решен украинский кризис.

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также присоединился к этой позиции. Он отметил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании.

«Россия создает провокации не только в Украине, но и во многих других местах мира», — сказал Джонсон на встрече с Ангелой Меркель. России еще надлежит выполнить обязательства, чтобы вновь быть включенной в G7.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.