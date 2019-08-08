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С начала купального сезона в Луганской области утонули 14 человек

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области увеличилось количество несчастных случаев связанных с утоплением на водных объектахс начала купального сезона-2019. 

Сначала купального сезона по Луганской области утонули 14 человек, из них: 1 - Новопсковский район, 2 - Попаснянский район, 2 - Севевродонецк, 1 - Белокуракинский район, 1 - Новоайдарский район, 1 - Марковский район, 2 - Станично Луганский район, 1 - Сватовский район, 1 - Меловской район, 1 - Старобельский район, 1 - Лисичанск.


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