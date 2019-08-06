В Лисичанске задержали мошенницу, наживавшуюся на пенсионерах

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Лисичанского отдела полиции разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая в Лисичанске, представляясь работником пенсионного фонда, под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.

Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями.

Следователями уже доказана причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. В подозреваемой изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 000 гривень.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.

Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам: будьте внимательны при общении с неизвестными, не спешите выполнять их установки, особенно, когда это касается денег. Лучше сами обратитесь в отделение банка или социальных учреждений и убедитесь, что имеете дело не с мошенниками.