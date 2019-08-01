США готовы увеличить поставки «Джавелинов» в Украину

Соединенные Штаты Америки готовы к дополнительным поставкам противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии. Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину, Тейлор сообщил, что сейчас согласуются условия сделки.

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал он.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.