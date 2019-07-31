Луганская таможня перечислила в госбюджет 529 млн грн

В Луганской таможни ДФС сообщили, что в течение января-июля текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины таможней перечислено 519 млн грн, в специальный фонд - 10,3 млн грн.

В ведомстве отметили, что важнейшими товарным позициям, характеризующие поступления таможенных платежей по импорту, являются: уголь каменный, антрацит - 331,2 млн грн (удельный вес начисленных платежей 63,1%); автомобили легковые - 15,1 млн грн (2,9%); вагоны железнодорожные - 12,9 млн грн (2,4%); толуол - 11,8 млн грн (2,2%); азотная кислота - 10,8 млн грн (2%).

В значительной степени поступлением в Государственный бюджет Украины в течение 7 месяцев текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий - импортеров Луганской области. А именно: «Луганская тепловая электрическая станция» ООО «ДТЭК Востокэнерго», ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», ООО НПП «Заря», ЗАО «Попаснянский вагоноремонтный завод», ООО НПО «Северодонецкий стеклопластик». По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в Государственный бюджет Украины направлено 436,7 млн грн таможенных платежей. Это почти 82,5% от всех перечислений таможни.