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США ввели новые санкции против России за отравление семьи Скрипалей

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках второго пакета антироссийских санкций, которые США вводят в качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Вашингтон ввел две ограничительные меры.

Как пишет The New York Times, опубликованный Белым домом в четверг указ запретил предоставление кредитов или другой помощи России со стороны международных финансовых институтов и запретил большую часть займов российскому правительству со стороны американских банков.

Изначально предполагалось, что Трамп должен выбрать три из шести санкционных мер. Ввел ли он какие-то другие ограничения, пока не известно.

Public Pool (портал, на котором размещаются сообщения, которые пресс-служба Белого дома высылает своему журналистскому пулу; создан медиакорпорацией Gizmodo Media Group) опубликовал текст указа Трампа.

Этот документ вносит поправки в указ № 12938 от 1994 года, в котором перечислены меры, которые США могут ввести, в случае если другая страна распространила оружие массового поражения. Указ перераспределяет полномочия Минфина и Госдепартамента в области введения санкций.

В документе говорится, что министр финансов, проконсультировавшись с государственным секретарем, должен предпринять следующие шаги, «когда необходимо»:

Препятствовать предоставлению «любой ссуды либо финансовой или технической помощи со стороны международных институтов в отношении этой страны»;

Запретить банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты «правительству этой страны». Исключение делается для ссуд, выделенных для покупки продовольствия «или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

Эти же две меры The New York Times называет новыми санкциями против России. Однако в документе, опубликованном Public Pool, Россия не упоминается. При этом ранее сообщалось, что президент США должен был выбрать как минимум три санкции.

Блокирование международной помощи и запрет кредитовать российские власти — ограничения, носящие символический характер. Президент США может также понизить статус дипломатических отношений, запретить экспорт товаров в Россию, запретить импорт из России, закрыть воздушное сообщение для государственных перевозчиков.


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