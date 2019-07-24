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В Северодонецке бездомных животных будут вакцинировать от бешенства

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

1 августа состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Северодонецком городском совете.

Как сообщает пресс-служба городского совета, на заседании были рассмотрены вопросы об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, и об усилении мероприятий по профилактике бешенства на территории Северодонецкого городского совета.

С целью выполнения плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике основных заразных болезней животных на 2019, решено организовать проведение на территории Северодонецкого городского общества кампанию по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, путем наземного распределения приманок с вакциной.

Также в Северодонецке планируют провести широкую кампанию по информированию населения о проведении в 2019 пероральной иммунизации диких плотоядных животных на территории Северодонецкой городскй громады.


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