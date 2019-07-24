ГУР: 20 российских офицеров отозвали с оккупированного Донбасса за воровство и пьянство

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с территории оккупированного Донбасса выслали более 20 российских военных, причастных к воровству и злоупотреблениям служебным положением.

Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, по решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблению служебным положением офицеров ВС РФ отстранені от занимаемых должностей и выслан из временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях в Россию, а на их должности прибывают новые российские военнослужащие.

По данным, разведки указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) в июле этого года многочисленными злоупотреблениями служебным положением российскими офицерами и их причастностью к хищению материальных ресурсов: продуктов питания, боеприпасов, горюче смазочных материалов и запасных частей.