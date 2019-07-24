Луганская «Заря» узнала соперника по следующему раунду отбора Лиги Европы

Дважды обыграв «Будучность», луганская команда обеспечила себе право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Вчера поздно вечером определился соперник луганской «Зари» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20.

Как сообщает пресс-служба луганской команды, им стал ЦСКА из Софии, который накануне поздно ночью в серии пенальти прошел хорватский «Осиек».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, однако хорваты дома победили с тем же счетом в основное и дополнительное время. По пенальти — 4:3.