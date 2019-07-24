Попасная осталась без воды - снаряд пробил водовод

Город Попасная 31 июля и 1 августа останется без воды - в результате разрыва снаряда поврежден водовод снабжающий город.

30 июля в результате разрыва снаряда был поврежден трубопровод диаметром 350 мм., по которому осуществляется поставка воды на большую часть города Попасная. Найти повреждение удалось только сегодня и сразу же работниками Попаснянского водоканала начаты работы с целью ликвидации аварии.

В связи с этим в центральной и южной части г.Попасная будет отсутствовать подача воды. Также будет сокращена подача воды в микрорайонах Черемушки, ж/д больницы и кв. Оседача.

Без водоснабжения остались 3312 абонентов

По данным пресс-центра ООС 30 июля в районе Попасной не зафиксировано. Тем не менее, как сообщили в полиции, в Попаснянский отдела полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела были повреждены водопровод.