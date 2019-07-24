Воевавший в Донецке и Дебальцево террорист Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы

Вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, такое решение Днепровский апелляционный суд столицы принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

Рафаэл Лусварги принимал участие в террористической деятельности пророссийских боевиков в Донецкой области. Затем в ходе спецоперации СБУ и активистов был выманен на территорию Украины где был арестован. Но вскоре после ареста, в результате процедурной бездеятельности военной прокуратуры, СБУ и МВД, оказался на свободе. Несколько недель он прожил в Киево-Печерской Лавре, где был опознан активистами и через несколько дней вновь заключен под стражу.

2 мая 2019 года Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

Еще ранее - в январе 2017 Печерский районный суд Киева также признал бразильца виновным в создании террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Однако в августе того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.