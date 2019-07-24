В Луганской области обнаружили склад боеприпасов к минометам и гранатометам

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ в хозяйственной постройке во дворе заброшенного дома в с. Дубовое Новоайдарского района обнаружили склад боеприпасов.

Всего общем из тайника изъято: 16 самодельных взрывных устройств в РПГ, 8 реактивных двигателей к гранате ПГ-7, 16 минометных мин 120 мм, мина МОН-50, 3 корпуса гранаты РКГ-3 М, электронный взрыватель ЭДП, 5 запалов УЗРГМ-2, 10 запалов М5, 4 корпуса гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты «Ф-1»; 66 корпусов выстрела ВОГ-17М, 110 пакетов метательного заряда, 14 пачек пороха, 38 дополнительных зарядов пиротехнической смеси, 11 ручных противотанковых гранат РПГ-22 и более 1000 патронов различного калибра.