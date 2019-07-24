В Донецкой области без воды остались 11 тысяч человек

В населенном пункте Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области в результате непогоды без воды осталось 11 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациями (ГСЧС), 30 июля в селе Свято-Покровское в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов.

Проведение ремонтных работ запланировано на 31 июля.