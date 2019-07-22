ЦИК получила протоколы со всех 199 округов

Центральная избирательная комиссия завершила принимать оригинальные протоколы с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду, последние протоколы были доставлены сегодня из округа N69 (Мукачево), где Балога был не согласен с результатами подсчета голосов.

Разрыв между основными соперниками, Виктором Балогой и кандидатом от Слуги народа Эдгаром Токаром, составил всего 798 голосов. По требованию Балоги комиссия согласилась пересчитать голоса по всему избирательному округу, но это решение было отменено ЦИК, в итоге пересчитали только результаты по четырем участкам. Победил Виктор Балога.

Протоколы из почти 30 округов отправлены ЦИК на доработку. Как только этот процесс завершится, ЦИК сможет объявить официальные итоги выборов.

Как мы сообщали ранее, по итогам подсчета 100% бюллетеней в Верховную Раду прошли пять партий. Партия Слуга народа получила 43,16%, ОПЗЖ - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.