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Российские террористы обстреляли ВСУ из миномета и огнемета

Сегодня, 09:32 citynews.net.ua | Напечатать

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи Каменка - из реактивного пехотного огнемета;
  • в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

Также результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.


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