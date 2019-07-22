Российские террористы обстреляли ВСУ из миномета и огнемета

29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Каменка - из реактивного пехотного огнемета;

в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

Также результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.