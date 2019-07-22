Российские террористы обстреляли ВСУ из миномета и огнемета

Российские террористы обстреляли ВСУ из миномета и огнеметаСегодня, 09:32
29 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Каменка - из реактивного пехотного огнемета;
- в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.
Также результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.