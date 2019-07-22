В Киеве определили порядок восстановления моста возле КПВВ «Станица Луганская»

Правительственная рабочая группа определила сроки и техническое задание по восстановлению моста в районе КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода в Станице Луганской; поручено определение сроков, объемов и источников финансирования; согласовано параметры плана-графика работ.

Она также добавила, что местные власти и строители готовы начать работы по разминированию прилегающих территорий.

«Проект восстановления моста в районе КПВВ „Станица Луганская“ обсуждались на совещании под руководством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в которой приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей», — добавила она.