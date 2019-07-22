МОЗ Украины начинает кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка

Сейчас во всех областях Украины есть бесплатные и качественные вакцины для прививок и детям, и взрослым. Их более 2 миллионов доз. Это более 100% от потребности.

Вакцины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в ведущих производителей мира. Качество подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

МОЗ Украины призывает семейных врачей, терапевтов и педиатров проследить, чтобы пациенты, которые подписали с ними декларацию, имели необходимые прививки.

Чтобы защитить себя и своих детей, украинцам следует немедленно проверить наличие у себя необходимого количества прививок и получить прививки, которое проводят комплексной вакциной от дифтерии и столбняка.

Вакцинацию против дифтерии и столбняка начинают в раннем детском возрасте. Она состоит из детского цикла на 6 доз и ревакцинации каждые 10 лет во взрослом возрасте. Если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М, с интервалом не менее 30 дней между первой и второй прививками и шесть месяцев между вторым и третьей прививками.

Следует отметить, что в Украине крайне низкий уровень охвата прививками от этой инфекции: вакцинированы только 70% детей, взрослых - еще меньше. В 2018 году каждый второй взрослый не сделал необходимого прививки. При таких условиях эксперты прогнозируют возможный риск возникновения вспышки. И если среди младенцев уровень вакцинации ежегодно растет, то взрослые - очень часто не делают ревакцинацию вовремя.