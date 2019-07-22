За 6 месяцев на домашнее насилие пожаловалось уже 17 тысяч украинцев

За 6 месяцев 2019 года на домашнее насилие пожаловалось уже 17 тысяч украинцев - вдвое больше, чем в прошлом году. Это связано как с действием нового закона о противодействии домашнему насилию, так и появлением новой для Украины должности семейных советников. Об этом сообщает координационный центр "Бесплатная правовая помощь ".

Семейные советники - это волонтеры, которые имеют авторитет в социальных группах, и которые могут оперативно предоставлять информацию о путях решения проблем по вопросам выплаты алиментов, защиты от домашнего насилия, родительских прав и других. Семейные советники распространяют информацию о системе БПД, советуют гражданам куда следует обратиться за квалифицированной помощью.

Инициатива «Семейные советники» стартовала в Украине осенью прошлого года. Они работают на базе центров по предоставлению БВПД в Сумах, Луцке, Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Николаеве и Киеве.

При этом семейные советники не являются представителями органов власти, они не предоставляют юридические услуги. Они - коммуникаторы между людьми, которые имеют правовые проблемы в семье, и учреждениями, которые призваны оказывать помощь.