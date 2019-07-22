В Донецкой области полицейский 2 года безнаказанно берет взятки на блокпостах

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задокументировали факт вымогательства и получения взяток работником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

По предварительной информации капитан полиции систематически требовал и получал деньги от граждан, которые пересекают линию условного разграничения с временно неподконтрольной территории; за взятки полицейский обещал способствовать беспрепятственному прохождению контроля и не обращать внимания на нарушения.

В результате спецоперации полицейский был задержан во время получения очередной взятки от гражданина Украины.

Всего у полицейского были изъяты денежные средства, которые находились в его служебном кабинете в размере 14700 грн., 300 долларов США, 2500 российских рублей. В автомобиле, который использовался задержанным, изъяли 174400 грн., 8500 долларов США, 1500 евро, 10600 российских рублей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

О скорости и эффективности работы прокуратуры и судов в Донецкой области прекрасно говорит тот факт, что в июне 2017 прокуратурой Донецкой области в отношении указанного лица уже проводилось расследование по ст. 368 УК.

При этом обвинительный акт в отношении полицейского уже был направлен в Краматорский городской суд, где проходит судебное разбирательство.