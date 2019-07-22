Российские террористы дважды не пропустили миссию ОБСЕ в Донецкой области

Боевики оккупационных войск РФ отказали патрулям СММ ОБСЕ в проезде на блокпостах у Верхнешироковского и Кременца на территории оккупированной Донецкой области.

Как сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, на блокпосту к западу от н.п. Верхнешироковского (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) в двух случаях вооруженный член вооруженных формирований снова отказывал команде Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение работ по разминированию».

В свою очередь, на блокпосту, расположенном на южной окраине н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), восемь членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде на юг до автодороги Н15, ссылаясь на «проведение комплекса спецмероприятий».