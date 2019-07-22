Киевский футбольный клуб «Динамо» завоевал Суперкубок Украины

Киевский футбольный клуб «Динамо» выиграл первый трофей сезона, обыграв в Одессе «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1.

В воскресенье 28 июня в матче в Одессе киевляне победили донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

При этом победить киевлянам удалось проигрывая со счетом 0:1.

Счет в матче удалось открыть дончанам в конце первого тайма — Алан Патрик сильным ударом в нижний угол ворот пробил Дениса Бойко — 1:0.

Весь второй тайм прошел в атаках «Шахтера» — донецкая команда организовала несколько моментов для взятия ворот, но не использовала их.

«Динамо» проигрівало в счете вплоть до 80-й минуты, когда Никита Бурда отличился после подачи углового. А уже через три минуты Денис Гармаш принял мяч на грудь в штрафной площади соперника и в падении протолкнул мяч в ворота — Андрей Пятов не смог выручить свою команду.

В заключительные минуты «Шахтер» имел несколько возможностей, чтобы отыграться. Опять был момент у Марлоса, но после его удара мяч пролетел рядом со штангой. Уже в добавленное арбитром время удар Тете парировал Бойко.